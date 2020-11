El nombre del hijo de Sheldon y Amy de The Big Bang Theory

El spin-off “El joven Sheldon” preparó muchas sorpresas en la cuarta temporada, entre ellas el nombre del hijo de Amy y Sheldon

Desde que terminó “The Big Bang Theory”, los fans quedaron con ganas de saber qué ocurría con sus protagonistas.

En el primer capítulo de la nueva temporada, la familia celebra el fin del paso de Sheldon por "high school" a los 11 años.

Sheldon reveló el nombre de su hijo mientras contaba cómo celebró su familia su graduación a los 11 años. (Foto: Oficial)

La historia está narrada por el propio actor Jim Parsons, quien interpretó al personaje en The Big Bang Theory.

De vez en cuando, al contar su vida, hace alusiones a acontecimientos que aún no han ocurrido en la línea temporal.

Una de ellas es que la fiesta de su graduación solo se vio superada por la que él le organizó a su hijo: Leonard Cooper.

Como muchos saben, Leonard Hofstadter era su mejor amigo y compañero de casa, con quien mantenía una relación fraternal de amor-odio.

Leonard fue el mejor amigo de Sheldon, sin embargo no usó el nombre por él. (Foto: Oicial)

Sin embargo, aclaró que en realidad eligió ese nombre por su héroe Leonard Nimoy, el señor Spock original, y su intención era llamar a su hijo Leonard Nimoy Cooper, pero su esposa Amy se opuso, como ella le recuerda rápidamente al interrumpir su discurso con una breve participación vocal de la actriz Mayim Bialik.

En una reciente entrevista, Steve Molaro, cocreador y productor ejecutivo de “El joven Sheldon”, dijo: “Yo sé cuántos hijos creo que tiene la pareja, pero no quiero decir todavía, porque no quiero hacer nada oficial. Tengo mis propias ideas personales sobre estos niños, cómo son y cómo se siente Sheldon por ellos, pero no sé qué será de la realidad a través de la narración”.

* Con información de La Razón.