Nutria sorprende a familia al irrumpir en el patio de su casa en Escuintla

- Bomberos logran rescatar a la nutria y la liberan en un lugar a salvo. OTRAS NOTICIAS: Así falleció motorista tras accidente en el Periférico (video) Una familia de la colonia La Señal, en La Gomera, Escuintla, vivió un momento inesperado al encontrar una nutria deambulando en el patio de su vivienda, por lo que solicitó el apoyo de los Bomberos Voluntarios. Socorristas de la 67.ª Compañía acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una nutria (Lontra longicaudis), conocida en Guatemala como "perro de agua", una especie silvestre protegida. Según el bombero Óscar Aguilar, este mamífero es clave para el equilibrio de los ecosistemas de agua dulce, por lo que su resguardo y conservación son de gran importancia. Bomberos lograron salvar a la nutria para liberarla en un lugar adecuado. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador) Debido a que estos animales pueden reaccionar de forma defensiva cuando se sienten amenazados, los rescatistas utilizaron técnicas especializadas para capturarlo sin causarle lesiones ni provocarle un nivel elevado de estrés. Tras verificar que el ejemplar se encontraba en buenas condiciones de salud, fue trasladado a una zona protegida con fuentes naturales de agua, donde finalmente fue liberado. La nutria fue dejada en libertad momentos después de salvarla. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)