Lesión de Juan Soto golpea a los Mets de Nueva York en el inicio de temporada

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El buen arranque de temporada de Juan Soto sufrió una pausa inesperada tras confirmarse una lesión que lo mantendrá fuera varias semanas.

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El jardinero de los Mets, Juan Soto, estará fuera de acción entre dos y tres semanas tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha, lesión que obligó al club neoyorquino a colocarlo en la lista de lesionados de 10 días.

La organización anunció la medida este lunes, con carácter retroactivo al sábado, y explicó que el tiempo estimado de recuperación para este tipo de molestias musculares suele oscilar entre dos y tres semanas. De cumplirse ese plazo, se trataría de la ausencia más prolongada en la carrera del dominicano.

Ante su baja, los Mets ascendieron desde la filial Triple A de Syracuse al infielder dominicano Ronny Mauricio para reforzar el roster mientras el equipo espera la recuperación del estelar jardinero.

Momento de la lesión:

Juan Soto fue colocado en la lista de lesionados por la molestia en la pantorrilla derecha. Los Mets subieron en su lugar a Ronny Mauricio. pic.twitter.com/4KafH64Req — Jose Antonio Mena (@jmena26) April 6, 2026 Soto, de 27 años, disputa la segunda campaña de su histórico contrato de 765 millones de dólares por 15 temporadas. El dominicano había iniciado el año en gran forma, con promedio de bateo de .355, un cuadrangular y cinco carreras impulsadas en ocho encuentros.

La lesión se produjo el viernes por la noche, cuando intentó avanzar de primera a tercera base durante la victoria de Nueva York por 10-3 frente a San Francisco, momento en el que sintió la molestia muscular.

"Ya he experimentado tensión en la pantorrilla antes. Definitivamente no es lo peor que me he sentido, así que me siento positivo con eso", declaró Soto el sábado, mostrando optimismo sobre su recuperación.

*Con información de MLB.