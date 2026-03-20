Oficial: Argentina cancela el partido de fogueo ante Guatemala

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Es un hecho. Argentina canceló el partido que había pactado ante Guatemala para el próximo 31 de marzo.

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Ahora Guatemala solo enfrentará a Argelia el viernes 27 de ese mes en Génova, Italia. Los seleccionados empezaron a integrarse este viernes a la concentración de la Bicolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

#FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera.



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"La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", dijo la AFA en el comunicado en el que informa que su rival para esa fecha será Zambia.

Hasta la tarde de este viernes en la Federación de Guatemala defendían que el partido estaba en pie y se jugaría sin ser de carácter oficial para evitar la restricción de FIFA, que impide que una selección juegue dos partidos en diferente continente en la misma ventana de amistosos oficiales.

Finalmente la AFA desistió de jugar ante la Azul y Blanco y lo hará ante dos selecciones africanas, contra Mauritania el 27 y contra Zambia el 31.