Oscar Isaac será Francis Coppola en película sobre "El Padrino"

El actor de origen de origen guatemalteco, Oscar Isaac, será el encargado de interpretar a Francis Coppola, mientras que Jake Gyllenhaal será Robert Evans, el antiguo presidente de Paramount Pictures.

El cineasta Barry Levinson se encuentra trabajando en "Francis and The Godfather"; filme basado en un libreto de Andrew Farotte que logró figurar en la Black List con los mejores guiones no producidos del año.

La película contará las tensiones que se dieron durante el rodaje de "El Padrino", considerada una de las mejores películas de la historia y un emblema del cine de autor del siglo XX.

Levinson, quien es responsable del proyecto, ha destacado del rodaje que "de la locura de la producción y contra todo pronóstico, nació un clásico del cine".

Mientras que Coppola ha mostrado su confianza al realizador al mando, comentando que "Cualquier película que haga Barry Levinson sobre cualquier cosa será interesante y merecerá la pena".

La noticia de esta película llega cuando da a conocer la fecha de lanzamiento para el nuevo montaje de "The Godfather: Part III", decidido por Coppola para celebrar el 30 aniversario del filme.

Esta versión se lanzará el 8 de diciembre en versión digital y "Blu-ray", mientras se desconoce una posible proyección en cines.

*Con información de Spinof

