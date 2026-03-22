El bono que recibirán los agentes de la PNC esta Semana Santa

Este año, durante Semana Santa, los agentes que estén en servicio recibirán un bono.
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Una de las acciones del plan de seguridad 17-2026, de la Policía Nacional Civil (PNC) vigente para la Semana Santa, será la entrega de un bono de Q1500 a los agentes policiacos para subsidiar su alimentación.
Según David Custodio Boteo, director general de la PNC, en esta época era entregada una refacción de mala calidad. Por ello, a través de este bono, quienes estén al servicio podrán acceder a una alimentación más digna.
El monto, según Boteo, fue definido considerando el alza de los precios y la afluencia turística en Semana Santa.
Los agentes que se desplegarán por toda la nación y en seguimiento al plan de seguridad, reforzarán la vigilancia en transporte y prevención de asaltos así como seguridad en procesiones y destinos turísticos.