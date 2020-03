Paciente tardó tres semanas en desarrollar el coronavirus

Hasta el momento se han confirmado 21 casos de coronavirus. El último se contagió de una persona que tardó tres semanas en desarrollar los síntomas, informó el presidente Alejandro Giammattei.

El mandatario explicó que el último caso no salió de viaje, no estuvo en el extranjero, pero estuvo con una persona que sí lo hizo y que no mostraba ningún síntoma.

"Se contagió por una persona que había estado en el extranjero y que no se sabía porque no había desarrollado ningún síntoma hasta la semana pasada cuando estuvo en cuarentena porque vino en los vuelos anteriores a las restricciones. La persona se tardó tres semanas en desarrollar los síntomas y en esas tres semanas contagió, seguramente, a esta persona (el caso 21)", detalló Giammattei.

Además indicó que el caso 21 no puede considerarse como un contagio comunitario. "Hasta este momento no tenemos ninguna persona de contagio comunitario, porque todos lo hicieron cuando estaban en el extranjero o porque tuvieron contacto con alguien que estuvo en el extranjero", manifestó.

El último caso confirmado el lunes por la noche es un hombre de 54 años, que vive en la ciudad capital.