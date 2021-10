Padre de Brian Lundrie ayuda a la policía a localizar a su hijo

El padre de Brian Laundrie fue visto saliendo de la casa de la familia en North Port solo y está ayudando a las fuerzas del orden en la búsqueda de su hijo, según el abogado de la familia.

Chris Laundrie salió de su casa con una bolsa de plástico. No dijo nada a los periodistas ni a los manifestantes cuando se subió a su automóvil para irse.

El abogado de la familia, Steve Bertolino, le dijo a 8 On Your Side que Chris Laundrie se dirigió a Carlton Reserve y está ayudando a la policía.

“Se le pidió a Chris que señalara los senderos o lugares favoritos que Brian pudo haber usado en la reserva”, dijo. “Aunque Chris y Roberta Laundrie proporcionaron esta información verbalmente hace tres semanas, ahora se piensa que la asistencia en el lugar puede ser mejor”, explicó el abogado.

Según Bertolino, “la policía de North Port tuvo que posponer la participación de Chris”; sin embargo, cuando 8 On Your Side preguntó a la policía de North Port por qué, un portavoz dijo que no fue una decisión de su departamento.

La búsqueda de Laundrie se ha centrado en Carlton Reserve y ahora se encuentra en su tercera semana.

Después de varios días de actividad reducida, la búsqueda pareció recuperarse el miércoles. Se vieron varios vehículos policiales sin marcas en la reserva natural, y se vio un dron de gran tamaño volando por encima.

Brian Laundrie fue nombrado persona de interés en la desaparición de Gabby Petito el 15 de septiembre.

Ambos viajaban en una furgoneta para conocer distintos parques naturales de Estados Unidos cuando ocurrió la desaparición y posterior muerte de la joven de 23 años.