Los países que aún no registran ningún caso de Covid-19

Han pasado cinco meses desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en Guatemala, la pandemia que afecta a casi todo el mundo.

Sin embargo, hay 12 países donde no se ha registrado ningún contagio hasta este martes 18 de agosto.

Algunas de las características de estas naciones es que se encuentran aisladas, viven en dictaduras o tienen poca población.

Este es el listado de países:

Corea del Norte Turkmenistán Islas Salomón Vanuatu Samoa Kiribati Estados Federados de Micronesia Tonga Islas Marshall Palau Tuvalu Nauru

Cierre de fronteras

A pesar que tiene fronteras con China, donde se originó el Covid-19, Corea del Norte no ha declarado tener contagios. Mantienen un cierre de fronteras riguroso y un silencio con respecto al tema. La oscuridad con la que manejan los datos no permite saber con claridad si hay o no infectados.

El 25 de julio informaron del primer caso "sospechoso", un hombre que cruzó la frontera ilegalmente con síntomas de la enfermedad. Le hicieron una prueba, pero los resultados fueron "no concluyentes".

El líder norcoreano Kim Jong declaró bajo cuarentena total la ciudad de Kaesong, la medida fue levantada el 5 de agosto. A causa de los riesgos relacionados con la pandemia, Corea del Norte tampoco aceptó ayuda del extranjero para afrontar las recientes inundaciones que aquejan al país.

Prohíbe la palabra "coronavirus"

Turkmenistán guarda silencio sobre el impacto de la pandemia en su población de más de seis millones de habitantes. La palabra coronavirus no se ha prohibido mediante ninguna ley, pero lo está de facto denunciaron Reporteros sin Fronteras y medios independientes.

Las autoridades persiguen a quien habla del coronavirus en público, incluso a quienes llevan mascarillas en la calle en la capital, Asjabad. Según las autoridades, no hay infectados en el país.

La administración del presidente Gurbanguli Berdimujamédov ha tomado medidas, sin decir que se debe al virus: cierre de las fronteras, la suspensión de vuelos o la clausura de las escuelas ampliando las vacaciones. Todo, no obstante, sin explicar a la población que es por el Covid-19.

El resto de países que no han tenido casos de Covid-19 son territorios dedicados a la pesca, agricultura o turismo. Todas las naciones se encuentran en Oceanía, el continente menos afectado por la pandemia.

De este continente, Australia es el país con mayor cantidad de casos, hasta ahora acumula 23,773 y 438 muertes.

Pocos casos y rebrotes

Nueva Zelanda y Vietnam lograron pasar más de 100 días sin casos comunitarios nuevos, pero ambos países experimentaron rebrotes.

Para Vietnam el incremento de contagios empezó en julio. Nueva Zelanda ordenó regresar al confinamiento en Auckland, la ciudad más grande del país, por cuatro casos detectados el 11 de agosto.

Hong Kong ha pasado por dos "olas" de contagios. Durante muchas semanas, los casos diarios de coronavirus se redujeron a un solo dígito y a veces fue cero. Sin embargo, el pasado 6 de julio empezaron a vivir una “tercera ola” de infecciones.

Durante meses, Israel parecía ser un modelo internacional de cómo detener exitosamente el Covid-19. Pero unas semanas después de reactivar restaurantes, centros comerciales y playas, experimentó un incremento de casos. Pasaron de aproximadamente 20 contagios nuevos por día a mediados de mayo, a más de mil en julio.

