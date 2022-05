Johnny Depp: "Pase lo que pase, llegué hasta aquí y dije la verdad"

Johnny Depp subió de nuevo al estrado y explicó que está satisfecho por eso sea cual sea el veredicto en su caso.

Johnny Deep subió al estrado nuevamente el 25 de mayo y mantuvo su postura, afirmando que fue golpeado en múltiples ocasiones por Amber Heard y recalcó que las acusaciones de violencia física y sexual de Heard contra él son atroces y se salieron de control.

"Nadie de nosotros es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual o abuso físico. Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que cometí estas cosas, viví con ello durante seis años y esperé para poder decir la verdad, así que esto no es fácil para ninguno de nosotros, yo lo sé, pero no importa lo que pase, llegué aquí, dije la verdad y hablé lo que he llevado a cuestas a mi pesar durante seis años", explicó.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación por la cantidad de 50 millones de dólares, la actriz lo contra demandó por 100 millones de dólares, se espera que el juicio termina al final de esta semana.