Estuvo 3 meses en coma y al despertar su prometido la había abandonado

Brie Duval contó cómo su mundo cambió luego de salir de un coma de varios meses, pues su futuro esposo la abandonó mientras ella dormía.

Otras noticias: El misterioso caso de modelo rusa cayó 24 metros al vacío de un hotel en Tailandia

A través de su cuenta TikTok llamada @hotcomagril1 la joven decidió contar cómo es vivir luego de un coma y narró cómo después de salir de este episodio, la persona con quien pronto se juraría amor eterno frente al altar la dejó. Su historia se hizo viral.

La australiana de 25 años residente en Canadá cayó desde una altura de 10 metros el 29 de agosto del 2021 y estuvo tres meses en coma en un hospital de Alberta. Debido a las restricciones por covid-19, sus padres, residentes en Australia, no podían visitarla.

Al despertar descubrió que su prometido, con quien tuvo una relación de cuatro años e incluso fue su mejor amigo previamente, la había abandonado: “Me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarlo y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme”, declaró al diario británico Mirror.

La joven despertó sin saber incluso cuál era la dirección de su casa. (Fotos: Brie Duval)

Él nunca la visitó durante ni le dio alguna explicación de su decisión de dejarla, bloqueándola de todas las redes sociales ye iniciando una relación nueva.

“Ha habido cero contacto. Me bloqueó de todas las plataformas, incluido de su teléfono. El único contacto que conseguí fue el de su nueva novia, quien me envió un mensaje diciendo que se sentía insegura y por ello hizo que él me bloqueara en todo. Imagínate. Todavía estaba en el hospital”, dijo.

“Aún estoy increíblemente herida por sus acciones... después de cuatro años, estaba increíblemente sorprendida. Fuimos mejores amigos durante años, nunca pensé ni en un millón de años que esto sucedería, especialmente en un momento tan terrible de mi vida, pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”, aseguró.

la joven despertó del coma luego de 3 meses. (Foto: Brie Duval)

Ahora Brie enfrenta las secuelas de su accidente, la joven tuvo una lesión cerebral que le provocó amnesia, llegando a olvidar información básica e importante como su dirección.

“Tuve amnesia postraumática unos tres meses después de despertarme del coma. Olvidé cosas como mis contraseñas y mi dirección”.

#coma #braininjuryawareness #braininjurysurvivor ♬ original sound - HotComaGirl113 @hotcomagirl1 Real coma experience vs. senior year coma experience! #fyp