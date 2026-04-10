Pedían Q1 millón: Ligan a proceso a mujer por crimen y secuestro

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La víctima fue localizada sin vida luego de que se realizara un pago que había sido acordado para su liberación.

EN CONTEXTO: Capturan a presuntos secuestradores que pedían Q1 millón por liberar a víctima

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 10 de abril que, la Fiscalía contra Secuestros logró que Antonia María Álvarez Gómez fuera ligada a proceso penal por los delitos de plagio o secuestro, asesinato y obstaculización a la acción penal.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el hecho en el que se le vincula a Álvarez Gómez, ocurrió el 27 de octubre de 2025 en un comercio ubicado en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, lugar donde la víctima fue privada de su libertad.

Posteriormente, los secuestrados le exigieron a los familiares de la víctima, quien era un hombre de 51 años, Q1 millón a cambio de su liberación.

Lo matan a pesar de un pago

Durante el proceso de negociación, acordaron un pago de Q70 mil. Tras realizar dicha entrega, la víctima fue localizada sin vida el 28 de octubre de 2025.

El cuerpo del hombre fue hallado en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, según indicó el MP.

Álvarez Gómez fue capturada el 4 de noviembre de 2025 cuando conducía un vehículo con placas P-299KCD, el cual le había sido robado a la víctima durante el secuestro.