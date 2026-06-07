Caso Xochi: Fundesa pide a la comuna de Mazatenango apoyar el desarrollo

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Ante el déficit de infraestructura existente, Fundesa llamó a la comuna de Mazatenango a resolver la prontitud la situación del proyecto Xochi Corredor de las Flores.

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Un llamado a la Municipalidad de Mazatenango para resolver con prontitud y conforme a derecho la situación que afecta a Xochi Corredor de las Flores, fue formulado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Por medio de un comunicado de prensa, la fundación manifestó su preocupación ante la situación que afecta el proyecto vial, a escasos días de su inauguración, fecha prevista para el próximo 14 de junio.

En el pronunciamiento, Fundesa mencionó que Guatemala "enfrenta un déficit de infraestructura que limita directamente su competitividad, encarece la logística, reduce la competitividad de las regiones y frena la inversión".

Tramo del proyecto Xochi Corredor de las Flores, consistente en 31 kilómetros en la costa sur. (Foto: Xochi/Soy502)

"El Estado no cuenta con las capacidades suficientes para cerrar la brecha de infraestructura por sí solo", destacaron y al respecto, recordaron que hay proyectos impulsados con capital privado que cumplen con la normativa vigente y que generan valor para las comunidades.

Fundesa también citó el silencio administratigvo prolongado por parte de la comuna para resolver una solicitud de renovación de licencia de construcción presentada en tiempo y forma, situación que aseguran, perjudica tanto a inversionistas como trabajadores del proyecto, además de lanzar una señal negativa al ecosistema de inversión nacional.

La infraestructura vial es urgente para #Guatemala, hacemos un llamado a la Municipalidad de #Mazatenango a apoyar el desarrollo. @Fundesa expresa su preocupación ante la situación que enfrenta el proyecto #Xochi Corredor de las Flores pic.twitter.com/theJb2HA8I — FUNDESA (@FUNDESA) June 6, 2026

Al respecto, la empresa indicó que tras esperar el vencimiento de la prórroga concedida por dicha municipalidad en 2025, sus autoridades tomaron la decisión de poner en riesgo la puesta en marca de esta opción vial.

Según trascendió, personeros de la comuna colocaron carteles con el mensaje obra suspendida en el proyecto, mismo que abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango.