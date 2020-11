Giammattei insiste en mantener el Presupuesto actual, el cual tiene un techo de Q107 mil millones de quetzales.

Pese a que economistas consideran que aún hay formas de solventar el Presupuesto aprobado por el Congreso para el próximo año, el presidente Alejandro Giammattei asegura que ya no hay tiempo y que se va a repetir el gasto de este 2020, el cual tiene un techo de 107.7 mil millones de quetzales.

Durante una reunión con tanques de pensamiento, empresarios y representantes de la iglesia evangélica, el presidente Giammattei aseguró que se deberá trabajar con el presupuesto actual, debido a que así lo decidió la Junta Directiva del Congreso y algunas bancadas.

"El escenario ha cambiado desde que la Junta Directiva del Congreso y Jefes de Bloque decidieron que van a presentarle la moción al pleno del Congreso para que ratifique el Acuerdo Legislativo que engavete o archive el Presupuesto aprobado recientemente por el Congreso", manifestó el mandatario.

Según Giammattei, "no hay tiempo ni posibilidad Constitucional de volver a poner otro Presupuesto, porque es bien claro que lo que se manda al Congreso debe de ser antes del 2 de septiembre y tiene que estar aprobado el 30 de noviembre, pareciera que las fechas esas ya no dan para más. Eso obliga a que nos quedemos con el presupuesto de este año. Yo en particular considero que tiene que ser reformulado".

Sin embargo, la Asociación de Investigación y Estudios Económicos (Asíes), presentó una propuesta en la que consideran que aún es posible que el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo o de los mismos diputados, puedan aprobar un nuevo decreto que modifique o sustituya el aprobado en horas de la madrugada por la bancada oficialista y sus aliados.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también consideró que hay varios escenarios que permiten mejorar lo aprobado por los congresistas. Uno de ellos es que se mantenga el Decreto 33-2020 y sobre él, que se trabajen algunos cambios, tomando en cuenta que tiene un techo presupuestario menor al gasto de este año y que se realizó bajo estimaciones macroeconómicas más recientes y actualizadas por el Banco de Guatemala. El Icefi fue convocado a la mesa técnica, pero declinó su asistencia.

Pero estas propuestas han sido descartadas, ya que el Ejecutivo y el Congreso se resiste a trabajar en ese marco, tal como lo explicó Giammattei.