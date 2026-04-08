Piastri afirma que Mercedes no es invencible

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El piloto de McLaren señala los pequeños detalles donde han fallado ante la escudería alemana

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Disputadas tres fechas del campeonato de la Fórmula 1, y en receso ante la cancelación del Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita, es buen momento para analizar el por qué a McLaren le ha correspondido ceder el protagonismo a Mercedes, el líder en el campeonato de constructores, y en el de pilotos con la pareja Kimi Antonelli (primero)-George Russell (segundo).

Óscar Piastri, uno de los pilotos del equipo británico, ha salido a manifestar alguno de sus criterios particulares sobre el tema: "Creo que sabemos por el año pasado que incluso cuando tienes el mejor carro, todavía tienes que hacerlo funcionar a un nivel increíblemente alto. Y creo que por nuestra parte pretendemos realizar un muy buen trabajo en ese sentido".

Respondió con un "sí" cuando se le preguntó sobre si los Mercedes pueden ser derrotados en las próximas jornadas. "Confío en que podamos conseguirlo. Creo que más o menos entendemos dónde estamos perdiendo algo en cuanto al consumo de la unidad de potencia. Seguro que quizá haya algo ahí también, pero hay pequeños detalles por todas partes, y especialmente en el lado de la unidad de energía, pequeñas diferencias, o aparentemente pequeñas, se acumulan increíblemente rápido", agregó.

La escudería germana tiene un 100% de triunfos en este arranque de temporada para 135 puntos en la clasificación del campeonato de constructores, seguida de Ferrari (90)y McLaren (46), gracias a Russell (vencedor de GP Australia) y Antonelli (China/Japón), quienes se han repartido el primer puesto del podio en las tres carreras iniciales.