Sube a 235 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

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Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela provocaron colapsos de edificios y viviendas.

Al menos 235 personas han fallecido por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, según un nuevo reporte compartido por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Un balance previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1,500 heridos tras ser víctimas de los fuertes sismos que ocasionaron múltiples daños en el país sudamericano.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

Mientras que, varios venezolanos han estado buscando a sus familiares que habrían quedado soterrados, luego de que edificios, viviendas y comercios se derrumbaran con el movimiento de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

El estado más castigado fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, el cual quedó inhabilitado por los temblores.

#URGENTE | Más imágenes aéreas de la devastada La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/hgYRTKSAeQ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Apoyo

"Nos hacen falta alimentos, medicina, sistema eléctrico y maquinaria pesada para sacar de los escombros a las posibles víctimas", indicó el doctor Guillermo Guerrero, por medio de una transmisión en vivo en Facebook.

Algunos países ya han coordinado apoyo, así como Estados Unidos que anunció una ayuda de 150 millones de dólares.

El paquete incluiría 50 millones de dólares en nuevos convenios bilaterales para ayudar a grupos que ya trabajan en Venezuela, así como una contribución de 100 millones de dólares a un fondo humanitario de la ONU para el país.

Además, este país norteamericano también anunció el envío de dos buques de guerra, así como aviones de transporte y helicópteros, para apoyar a Venezuela, tras los dos terremotos, informó el ejército estadounidense el jueves.

"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de Estados Unidos" en Venezuela, señaló el Comando Sur en una publicación en X.

U.S. military rotary-wing aircraft have proven to be lifelines during multiple disaster relief missions. #SOUTHCOM is sending rotary-wing aircraft to support @StateDept-led U.S. government earthquake relief operations in Venezuela.



These aircraft will provide critical… pic.twitter.com/IqNgJmQTkk — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

*Con información de AFP