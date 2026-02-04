Plutarco Haza habla de teatro y "El señor de los cielos"

-

El actor mexicano estuvo de visita en Soy 502 para hablar de Le cambio su vieja por una nueva, la obra que presentará este mes en Guatemala.

Comenzó su carrera a principios de la década de los 90, y alcanzó la fama por su papel en la telenovela Mirada de mujer. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

En esta comedia, con la que ya ha triunfado en los escenarios mexicanos, Plutarco Haza es Sergio, un hombre recién separado, que cita a su ex (María Aura) para informarle que tiene una nueva relación.

"Ella insiste en conocerla y para su sorpresa resulta ser una joven de 25 años. Esto le cae como puñalada y planea una venganza para darle una cucharada de su propio chocolate", detalla el actor.

En esta obra, Haza comparte protagonismo con la actriz María Aura. (Foto: Plutarco Haza)

Haza afirma que la obra es divertida de principio a fin. Sobre todo, crea un gran debate en que el público toma partido, por lo que se vuelve un ejercicio social muy interesante.

Le cambio su vieja por una nueva lleva año y medio en cartelera en México y el actor asegura que el "secreto" de su éxito es que la gente se conecta con los personajes y las situaciones.

En la pieza también se ve reflejada la gran química que tiene con su coestrella, María Aura. "Nos llevamos muy bien, somos hasta socios. Es una mujer muy entregada, disciplinada y buena actriz", expresa.

El actor también ha interpretado a "El ingeniero" en El señor de los cielos y su spin off La dinastía Casillas. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)

Aunque Haza es un rostro conocido en televisión y cine, volver al escenario es esencial: "Es un gimnasio actoral, sino te quieres volver acartonado y gris, tienes que hacer teatro. Esa adrenalina reactiva tus neuronas interpretativas".

Eso sí, el mexicano no descuida sus icónicos personajes de la pantalla chica y revela que este año vuelve como Dalvio Navarrete "El ingeniero" en la temporada 10 de El señor de los cielos.

En marzo, el intérprete se incorporará a la producción de la famosa serie, a la que también vuelve Rafael Amaya: "Hay muchas sorpresas en cuanto al reparto, estoy feliz de estar allí".

La obra está dirigida por Alonso Barrera, quien en la vida real es el esposo de la actriz María Aura. (Foto: Plutarco Haza)

Al teatro

Le cambio su vieja por una nueva se presentará el jueves 19 de febrero, a las 18:00 y 20:30, en el Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1. Localidades: Planta alta, Q200; Planta baja laterales Q300; Vip, Mesas y Planta baja Q350. A la venta en: eticket.gt