PMT de Villa Nueva se pronuncia tras hallazgo de uniformes en guarida de terroristas

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Luego de que se suscitara un hecho armado en donde murió un hombre y otro resultó herido, las fuerzas de seguridad capturaron a cinco hombres a quienes les encontraron uniformes de la PMT de Villa Nueva, en una guarida.

EN CONTEXTO: Capturan a cinco presuntos responsables del crimen ocurrido en Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva se pronunció luego de que fueran hallados uniformes de la institución en una guarida de terroristas de la Mara Salvatrucha.

Luego de que se registrara un ataque armado en la 1a. calle y 14 avenida de la colonia Mario Alioto Sánchez, en la zona 4 de Villa Nueva, en donde murió un hombre y otro resultó herido, fueron capturados cinco hombres.

Además, en un inmueble fueron halladas cuatro pistolas con tres cargadores, una carabina calibre .223 con dos cargadores, tres motocicletas con reporte de robo, cuatro chalecos antibalas, dos suéteres con insignias de la PMT de Villa Nueva, un chaleco de tránsito, tres gorros pasamontañas, entre otros indicios.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva indicó que, "son uniformes que se utilizaron en la administración de 2012, por lo que tiene más de 10 años de no tener vigencia para el uso de los agentes de tránsito".

tres motocicletas con reporte de robo; cuatro chalecos antibalas; dos suéteres con insignias de Policía Municipal; un chaleco de tránsito; tres gorros pasamontañas, entre otros indicios.



En la base de datos de la PNC a Abel “N” le aparece un antecedente por asociación ilícita. pic.twitter.com/DvW1uRP9cJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 25, 2026

Asimismo, mencionó que, "en esta administración todas las personas que han trabajado en la institución y se les han cambiado los uniformes o ya no laboran en la institución, los uniformes son entregados por medio de una solvencia, por lo que tenemos un cuidado excesivo para evitar que los uniformes caigan en manos de personas que no hagan el uso correcto de los mismos", explicó.

Quevedo también informó que, "las personas implicadas en el hecho armado no han participado nunca en la institución, hicimos un registro y ninguno de ellos ha pertenecido en la PMT de Villa Nueva. En algún momento de años anteriores alguna persona pudo haber perdido los uniformes y los mismos hayan llegado a estas personas.", puntualizó.

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Capturados

Los detenidos son: Edgar "N", de 27 años; Juan "N", de 21; Abel "N", de 37; Luis "N", de 21; y Francisco "N", de 21; este último fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, debido a que resultó herido, según indicaron las autoridades.

Estos hombres son señalados del crimen ocurrido en ese municipio.