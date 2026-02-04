Uruguay: Policía frustra plan para robar banco a través de un túnel

-

La banda de ladrones estaba integrada por lugareños, brasileños y paraguayos que cavaron un túnel para acceder al sistema de alcantarillado.

La policía de Uruguay desbarató el pasado martes 03 de febrero a un grupo criminal, formado por locales, brasileños y paraguayos, que cavó un túnel para acceder a las alcantarillas del centro histórico de Montevideo con el supuesto objetivo de robar un banco.

La operación policial se produjo tras meses de investigación y se allanó el local que se usó como base para el plan. La Fiscalía confirmó este miércoles que se lleva a cabo una audiencia judicial con una decenas de detenidos de los cuales varios tienen documentos paraguayos y brasileños.

El túnel habría dirigido a un punto de Montevideo donde se encuentran varias entidades bancarias. (Foto: AFP)

El plan "tenia como objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el "robo del siglo", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, a periodistas al liderar la operación policial que sigue en marcha este miércoles.

En el casco histórico de Montevideo se encuentra el centro financiero de la ciudad, y el túnel se cavó en una zona donde hay varios bancos, incluida la matriz del estatal Banco República.

Las autoridades investigaron por meses el plan de la banda atracadora. (Foto: AFP)

La investigación tuvo ramificaciones y llevó a incautación de drogas en el departamento de Canelones, limítrofe con Montevideo, informaron fuentes policiales que darán detalles de la operación a última hora de este miércoles.

Los detenidos tendrían relación con organizaciones criminales que operan en la región, informaron medios locales.

Un policía custodiando una alcantarilla en Montevideo. (Foto: AFP)

* Con información de AFP