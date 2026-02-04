Trump y Petro acuerdan explorar "caminos comunes” contra el narcotráfico

-

El presidente de Colombia, Gustavo Petro indicó que la libertad es lo que lo juntó con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras haberse reunido ambos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acordaron pasar página este martes tras meses de insultos y amenazas, y explorar "caminos comunes" sobre la lucha contra el narcotráfico.

"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido", dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Ambos países ya están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico, la principal preocupación del inquilino de la Casa Blanca.

"La impresión que tengo es positiva", explicó por su parte Petro ante la prensa en la embajada colombiana.

Tras la reunión oficial de hoy en la Casa Blanca, entre los Presidentes @PetroGustavo y Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos destacó el buen relacionamiento con el presidente Gustavo Petro y calificó el encuentro como “muy positivo”, señalando avances en el diálogo… pic.twitter.com/gF6envRDM6 — Presidencia Colombia (@infopresidencia) February 3, 2026

"Nos junta la libertad"

Petro reveló que le había pedido a Trump que haga de mediador entre Colombia y Ecuador, enzarzados en una guerra arancelaria, y aseguró que el republicano, que se vanagloria de haber resuelto ocho conflictos en todo el mundo, aceptó.

Hay "confusión en torno a la realidad, por ejemplo el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación", explicó Petro a la prensa.

"Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos", enfatizó.

“Hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Un pacto no es entre iguales, es entre contradictores que pueden encontrar caminos comunes”, afirmó el Presidente @PetroGustavo tras su encuentro con el Presidente Donald Trump.#AgendaDeEstado… pic.twitter.com/hkadP4RzdX — Presidencia Colombia (@infopresidencia) February 3, 2026

*Con información de AFP.