Postuladora MP: un exmagistrado y un excandidato a Fiscal serán entrevistados

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La Postuladora para Fiscal General escuchará en el segundo día de entrevista a 12 postulantes más de la lista de 48 que continúan en el proceso de postulación de candidatos a dirigir el MP.

La Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, período 2026-2030, continuará con la fase de entrevista a los aspirantes a dirigir la investigación penal en el país.

En este segundo día, el pleno de comisionados escuchará a 12 postulantes más de los 48 que siguen en el proceso de postulación.

Cada aspirante contará con un máximo de 30 minutos, 25 minutos para responder los cuestionamientos formulados por los comisionados y 5 para exponer su plan de trabajo.

La fase de entrevistas a los postulantes a Fiscal General inicia a las 9:00 horas en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Segundo grupo

Este martes 7 de abril, el pleno de comisionados entrevistará al segundo grupo de 12 aspirantes, entre los que resaltan los postulantes Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quien integró la nómina de seis candidatos en el 2022.

Además, en esta lista también sobresale el nombre del exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien figuró en la lista de 18 aspirantes objetados por su presunta vinculación al caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.

Postulantes

Las entrevistas se realizarán en grupos de 12 postulantes, por lo que este día el turno le corresponderá a:

• Paolo Rubén Similox Valiente

• Néctor Guilebaldo de León Ramírez

• Carlos Alberto García Alvarado

• Sully Claudet Merlos Moya

• Shayne Ochaeta Argueta

• Ana Karina Méndez Vielman

• José Manuel Quinto Martínez

• Abdi Ariel Guerra Guzmán

• Carlos Humberto Rivera Carrillo

• Wilber Gerardo Enríquez Jocol

• Liseth Gramajo Trampe

• Lissy Cristina Guerra Aguirre

Renuncia y planes de trabajo

En el primer día de entrevistas, la Comisión de Postulación escuchó el plan de trabajo de los 12 primeros postulantes, en una jornada que duró un poco más de siete horas.

Además, se conoció que la lista de aspirantes a Fiscal General se redujo a 48, pues el postulante Roberto Manuel Ángel Flores Rivera renunció a continuar en el proceso de postulación de la nómina de candidatos que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.