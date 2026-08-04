Precio del petróleo se desploma ante expectativa de acuerdo para reabrir Ormuz

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Un posible acuerdo para abrir nuevamente el estrecho de Ormuz ha provocado la caída en los precios del petróleo.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza este martes y el Brent volvió a situarse por debajo de los 80 dólares, luego de que los inversores mostraron optimismo por la expectativa de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 5.26% hasta 79.36 dólares, su cierre más bajo desde el 10 de julio.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, retrocedió un 5.69% hasta 75.77 dólares.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo en entrevista con CNBC el secretario del Tesoro Scott Bessent en entrevista con CNBC.

Sus declaraciones provocaron de inmediato la caída de los precios del crudo, que registraban una ligera alza al inicio de la jornada.

Los precios del petróleo cayeron más del 5% este martes. (Foto ilustrativa: iStock)

"El mercado sigue de cerca las negociaciones (...) y confía en que se alcance un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz", explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

"En curso"

Catar, país mediador junto con Pakistán y Omán, afirmó que están "en curso" los esfuerzos para encontrar una "solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo", según el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

Las tensiones persisten en Oriente Medio y la navegación peligrosa. Un buque en el estrecho de Ormuz fue alcanzado por un "proyectil desconocido" el martes, según la agencia marítima británica UKMTO.

Y otro se hundió en el mar Rojo tras un ataque en el contexto del bloqueo marítimo de los puertos saudíes por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

*Con información de AFP