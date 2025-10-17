Precios de oportunidad encontrarás en la Feria Amarilla de EPA

EPA ha iniciado con la celebración de su décimo aniversario en Guatemala, ofreciendo descuentos, por tiempo limitado, en más de 1 mil artículos, que estarán diferenciados por una etiqueta amarilla.
En la Feria Amarilla de EPA, los guatemaltecos podrán explorar tendencias en diseño y soluciones para su hogar.
¿Buscan más descuentos? El 18 y 19 de octubre, al pagar con tarjeta de crédito y débito del Banco Industrial, los clientes obtendrán un 25% de descuento. En pagos en cuotas, aplica el 15% con el código EPABI15. Esta promoción aplica restricciones.
EPA invita a los guatemaltecos a visitar su tienda más cercana, los puntos de ventas se encuentran en: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, El Tinajón, Quetzaltenango. El Horario de atención es de 7:00 a.m. a 21 horas, de domingo a domingo.
Pensando en la comodidad de sus clientes, también ofrece opciones de compra digital a través de epaenlinea.com, su centro de contacto y WhatsApp 2305-0100. Además, del servicio drive hru, que permite retirar los productos sin bajarse del vehículo.