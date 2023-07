Presentación de Messi con Inter Miami rompe récord de Cristiano Ronaldo

-

Presentación de Messi con Inter Miami tuvo 3.5 billones de espectadores y rompe el récord de Cristiano Ronaldo

La presentación de Lionel Messi con el Inter Miami ha sido catalogada como un éxito, ya que el evento que se llevó a cabo en el DRV PNK Stadium fue una gran fiesta de bienvenida a Estados Unidos.

El propietario de Inter Miami habló sobre la presentación del astro argentino el pasado domingo, y asegura que se alcanzó un récord de audiencia a nivel global.

En entrevista con ESPN, David Beckham, comentó que la presentación del campeón del mundo tuvo una audiencia de 3.5 billones de personas a nivel global, hecho sin precedentes para el fútbol.

La presentación de Lionel Messi se transmitió a nivel global y su introducción como nuevo jugador del Inter Miami habría superado al récord que estableció Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.

De acuerdo con cifras oficiales, la presentación del portugués con el conjunto árabe sumó 3 billones de vistas en todo el mundo, pero ahora ese récord pasó a manos del club de Florida.

"El fútbol es el deporte más grande del mundo, y el domingo durante la presentación de Messi, hubo una audiencia de 3.5 billones de personas" explicó el ex-futbolista Beckham en la entrevista.

David Beckham said that Lionel Messi's Inter Miami presentation had 3.5 billion views pic.twitter.com/GwMRvPQeTp — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2023

"Que la presentación de Messi haya superado el récord de Cristiano Ronaldo es algo muy grande. Siempre nos lo pusimos como meta", comentó David Beckham en entrevista exclusiva con ESPN.

Se espera que Leo Messi haga su debut con el Inter Miami este viernes 21 de julio a las 18 horas de Guatemala, frente al Cruz Azul de México por la 'Leagues Cup'.