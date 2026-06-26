Inspeccionan la Torre de Tribunales para verificar daños en instalaciones

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Mauricio Corado, presidente de la Cámara Penal, inspeccionó algunas áreas del edificio de tribunales, acompañado de un equipo de infraestructura.

Tras un recorrido por algunas áreas del edificio de tribunales, el presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Mauricio Corado, aseguró que se hará un diagnóstico de la situación en la que se encuentran algunos espacios y así poder tomar nota de lo que se debe mejorar.

El magistrado dijo que estuvo acompañado de un equipo de infraestructura para determinar qué hace falta en el edificio de tribunales y así "darle comodidad" a la población que acude a estas instalaciones.

El Jardín Infantil fue visitado por el presidente de la Cámara Penal este viernes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aseguró que en el recorrido efectuado se pudo constatar que hay cuestiones que deben de atenderse, como es el caso de la carceleta de mujeres en donde el piso está "muy deteriorado" y precisó que es lo más grave que se ha observado.

Piso de la carceleta de mujeres de la Torre de Tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, señaló que el espacio que ocupan los agentes del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), fue revisado y se harán las coordinaciones y propuestas que permitan buscar algún tipo de mobiliario para que su estadía en la Torre de Tribunales sea cómoda.

Los juzgados de turno ubicados en el primer nivel de la Torre de Tribunales fueron inspeccionados por el presidente de la Cámara Penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la inspección, Corado recorrió las instalaciones de los Juzgado de Turno ubicados en el primer nivel del edifico de tribunales, así como el jardín infantil, el área de carceletas y el espacio que ocupan los guardias del sistema penitenciario y agentes de la PNC.

El magistrado Mauricio Corado, presidente de la Cámara Penal de la CSJ efectuó un recorrido por el edificio de la torre de tribunales acompañado de un equipo de infraestructura. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/cL7m0b5Z5W — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 26, 2026

Falta de espacio

El pasado 1de junio Soy502 publicó la nota El tortuoso camino para solventar un caso en la Torre de Tribunales, algunos abogados expusieron los problemas que atraviesan en la suspensión de audiencias.

Desde la falta de salas o espacios físicos, problemas de conexión a internet para videoconferencias y la carencia de una programación unificada de las agendas jurisdiccionales, son las causas que provocan la inoperancia en tribunales.

En esta ocasión, el abogado Alejandra Arriaza, quien conoce caos considerados de alto impacto, reconoció que las suspensiones de audiencias se dan por muchas circunstancias, por ejemplo, la mala programación.

El abogado describió un caso en donde tiene dos años y medio en que no se realiza la etapa intermedia, porque no se presenta el Ministerio Público (MP) ni la otra parte y cuando se programa, se traslapa con otra.

Señaló que existen casos en que las audiencias se suspenden porque no hay salas o insuficientes para albergar a las partes procesales y a quienes las presencian, ya que los espacios son cortos, como sucede en algunas judicaturas pluripersonales en las cuales, "estas están pegadas al escritorio del juez y las partes en el proceso".

"Ciudad judicial"

Además, un exmagistrado de la CSJ y presidente del OJ, que prefirió no dar su nombre, en la publicación El hacinamiento y la falta de espacios en Torre de Tribunales retrasa la justicia, aceptó que las falencias mayores en los procesos penales tienen que ver con la falta de espacio para la celebración de las audiencias, pero dijo que este es un problema que no sólo recae en las autoridades judiciales.

Aseveró que una salida a esta problemática podrías ser la construcción de "una ciudad judicial" como lo tienen otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, en Mexico y San Salvador, El Salvador.

Afirmó que, dada la cantidad de procesos y número de procesados, el edificio de tribunales ya es insuficiente para albergar los órganos jurisdiccionales que se ubican allí, por lo que dijo que "este problema ya no es sólo del OJ sino que es del Estado", puntualizó.