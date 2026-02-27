Presunto asaltante fallece durante forcejeo en sótano de comercial de la Petapa

El presunto asaltante murió al sufrir una herida de bala, luego de que se accionara el arma de fuego con la que forcejeaba con su víctima.
OTRAS NOTICIAS: Crimen en zona 16: Ataque armado deja un joven fallecido esta tarde
Un incidente armado se registró este jueves 26 de febrero en el interior de un sótano de un comercial ubicado en la avenida Petapa, en la zona 12 de la ciudad capital.
Dentro de un vehículo quedó fallecido un presunto asaltante luego de que forcejeara con su víctima a quien amenazaba con un arma de fuego, según indicaron las autoridades.
La víctima habría indicado que dos hombres se acercaron a su negocio con la supuesta intención de realizar una compra, pero lo obligaron a ingresar a un automóvil.
En el interior del automotor fue cuando lo amenazaron con el arma de fuego y al momento de defenderse comenzó el forcejeo.
Durante el mismo, se accionó el arma de fuego y esto provocó que uno de los presuntos asaltantes sufriera una herida que terminó dejándolo sin vida en el lugar.
Mientras que, el segundo asaltante escapó de la escena tras abordar otro vehículo, según indican los informes iniciales sobre lo ocurrido.