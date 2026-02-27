Presunto asaltante fallece durante forcejeo en sótano de comercial de la Petapa

Un incidente armado se registró este jueves 26 de febrero en el interior de un sótano de un comercial ubicado en la avenida Petapa, en la zona 12 de la ciudad capital.

Dentro de un vehículo quedó fallecido un presunto asaltante luego de que forcejeara con su víctima a quien amenazaba con un arma de fuego, según indicaron las autoridades.

La víctima habría indicado que dos hombres se acercaron a su negocio con la supuesta intención de realizar una compra, pero lo obligaron a ingresar a un automóvil.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 30 años. (Foto: PNC)

En el interior del automotor fue cuando lo amenazaron con el arma de fuego y al momento de defenderse comenzó el forcejeo.

Durante el mismo, se accionó el arma de fuego y esto provocó que uno de los presuntos asaltantes sufriera una herida que terminó dejándolo sin vida en el lugar.

Mientras que, el segundo asaltante escapó de la escena tras abordar otro vehículo, según indican los informes iniciales sobre lo ocurrido.

El arma de fuego se accionó y provocó la muerte del presunto asaltante. (Foto: PNC)