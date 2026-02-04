Surgen detalles de la balacera en la Bolívar, un presunto asaltante quedó herido

-

Agentes policiales se enfrentaron a presuntos asaltantes a una cuadra de una estación de la PNC, en la avenida Bolívar.

Dos hombres que supuestamente pretendían asaltar a una mujer en la avenida Bolívar, entre la 39 y 40 calle, zona 8, fueron sorprendidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) antes de cometer el posible delito.

Los agentes que se encontraban en la estación policial, ubicada a una cuadra de donde estaban los dos hombres, comenzaron a acercarse para ver qué estaba sucediendo.

Uno de estos individuos al verse descubierto con pistola en mano por los policías e investigadores de Dipanda, comenzó a dispararles y trató de darse a la fuga junto a su compañero.

Sin embargo, los agentes repelieron el atentado y lograron dispararle en una pierna, evitando de esta manera que huyera.

Además, se le decomisó una pistola calibre 9mm. al atacante, quien resultó ser un menor de edad. El mismo será remitido al juzgado correspondiente, mientras se investiga si está ligado a una de las maras, señalaron las autoridades.

El adolescente de 17 años resultó herido tras presuntamente haberse enfrentado a disparos con la PNC. (Foto: Bomberos Municipales)

Adolescente herido

A la emergencia, llegaron los cuerpos de Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria al adolescente de 17 años.

El joven sufrió tres heridas por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo custodia de la PNC para resolver su situación legal luego de su recuperación.

Según declaración de los agentes, el otro hombre que acompañaba al adolescente, huyó del lugar durante el intercambio de disparos, agregó la PNC.

Ataque armado deja un adolescente de 17 años herido en la avenida Bolívar, entre 39 y 40 calle, a una cuadra de la estación de la PNC.



: Bomberos Municipales pic.twitter.com/VfUmlS3eJB — Geber Osorio (@OsorioGeber) February 4, 2026

*Con información de Naomy Valenzuela/colaboradora.