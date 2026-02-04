Versión Impresa
¡A una cuadra de la PNC! Ataque armado deja un adolescente herido en la Bolívar

  • Por Geber Osorio
04 de febrero de 2026, 13:46
Ciudad de Guatemala
El hecho de violencia se registró a una cuadra de una estación de la PNC, en la avenida Bolívar. (Foto: Bomberos Municipales)

El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Un ataque armado se produjo la tarde de este miércoles 4 de febrero en la avenida Bolívar, entre 39 y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar encontraron a un adolescente de 17 años, quien resultó herido por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.

El ataque armado dejó a un adolescente de 17 años herido sobre la avenida Bolívar. (Foto: Bomberos Municipales)
Por lo tanto, los socorristas le brindaron atención prehospitaria y tras haberlo estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Este incidente armado provocó congestionamiento en el sector, a una cuadra de donde se ubica una estación de la Policía Nacional Civil (PNC), quien se hizo presente al lugar de los hechos.

El menor fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)
De momento se desconoce lo que ocasionó este hecho de violencia, el cual será investigado por las autoridades correspondientes.

