¡A una cuadra de la PNC! Ataque armado deja un adolescente herido en la Bolívar

El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
Un ataque armado se produjo la tarde de este miércoles 4 de febrero en la avenida Bolívar, entre 39 y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar encontraron a un adolescente de 17 años, quien resultó herido por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.
Por lo tanto, los socorristas le brindaron atención prehospitaria y tras haberlo estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Este incidente armado provocó congestionamiento en el sector, a una cuadra de donde se ubica una estación de la Policía Nacional Civil (PNC), quien se hizo presente al lugar de los hechos.
De momento se desconoce lo que ocasionó este hecho de violencia, el cual será investigado por las autoridades correspondientes.