Se prevén lluvias con actividad eléctrica y alta radiación solar para el domingo

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Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este domingo 22 de marzo se prevé un cambio gradual en las condiciones atmosféricas.

Primero se espera un marcado descenso de la presión, lo que favorecerá la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del país durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer y la mañana predominarán condiciones estables con pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, en las regiones del sur y en los Valles de Oriente se espera la presencia de bruma, lo que podría incidir en la visibilidad en estas zonas.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/Poa1gIOOK4 — INSIVUMEH (@insivumehgt) March 21, 2026

El Insivumeh también advirtió que se registrarán niveles elevados de radiación solar, principalmente hacia el mediodía, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Para horas de la tarde y parte de la noche se prevé el desarrollo de nubosidad que dará paso a lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las regiones de Occidente, Bocacosta, Caribe, Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén.

Estas condiciones podrían generar eventos localizados de precipitación intensa.

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Asimismo, durante la noche y la madrugada se espera un descenso en las temperaturas en sectores de Occidente y el Altiplano Central, donde el ambiente será más frío en comparación con otras regiones del país.

El Insivumeh alertó que las lluvias pronosticadas podrían ocasionar inundaciones, crecidas de ríos y movimientos en masa en áreas vulnerables.

Además, señaló la posibilidad de incendios forestales en regiones del sur y oriente, debido a las condiciones secas y la radiación solar acumulada durante el día.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante la variabilidad de las condiciones climáticas previstas para la jornada.