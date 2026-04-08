Capturan a dos hombres que prometieron llevar a cliente a EE.UU. y lo abandonaron

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Se trata de dos hombres señalados de tráfico ilegal de guatemaltecos, una de sus víctimas está desaparecida desde 2019.

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Tras varias investigaciones, en coordinación con la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la PNC, se logró la captura de Mauricio López Godínez, de 55 años, y Francisco Pérez Vicente, de 40, al ser señalados de tráfico ilegal de guatemaltecos y fueron puestos a disposición del Juzgado Especializado de Trata de Personas en Quetzaltenango.

Las capturas se efectuaron en seguimiento a una investigación que ha recopilado pistas sobre un caso en 2019, en el que los sindicados habrían ofrecido a varias víctimas el traslado irregular hacia Estados Unidos por un monto de Q90 mil, el cual debía ser cancelado en efectivo o mediante la entrega de escrituras públicas.

Ambos capturados deberán enfrentarse a la justicia. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

Abandono en el desierto

Según las pesquisas, los acusados prometieron un viaje seguro, por lo que el 10 de junio de ese año se inició la travesía. Sin embargo, el 28 de junio, uno de los migrantes logró comunicarse con su progenitor y le indicó que había sido abandonado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

Pese a la búsqueda, desde esa fecha, no se ha vuelto a tener comunicación con la víctima y hasta la actualidad se desconoce su paradero.

Por el traslado a Estados Unidos, los hombres aceptaban pagos de aproximadamente Q.90 mil o escrituras públicas. (Foto ilustrativa: iStock)

Evidencias e indicios

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron diversos indicios relevantes para la investigación, entre ellos boletas bancarias, moneda mexicana, imágenes religiosas, fotografías de la persona desaparecida y bebidas alcohólicas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes.