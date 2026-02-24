Avanza iniciativa de reforma al ISR para quienes reciben salario mínimo

-

Comisión legislativa dictaminó favorable la reforma al ISR para asalariados.

TE PUEDE INTERESAR: SIB respalda dictamen favorable a iniciativa de ley contra el lavado de dinero

Las Comisiones de Economía y Comercio Exterior y de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, emitieron dictamen favorable a iniciativas que proponen modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), enfocadas en actualizar los montos deducibles para trabajadores en relación de dependencia y evitar que quienes devengan salario mínimo queden afectos al tributo.

El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, explicó que el principal cambio consiste en indexar el monto exento al comportamiento del salario mínimo. "Ningún trabajador que gane el salario mínimo será afecto al ISR laboral. Hoy quedó indexado", señaló.

El diputado Elmer Palencia se refirió sobre la reforma al ISR que consiste en indexar el monto exento al comportamiento del salario mínimo. "Ningún trabajador que gane el salario mínimo será afecto al ISR laboral. Hoy quedó indexado", señaló.#Congreso #ISR

video: Wilder López pic.twitter.com/syR4R0sHoE — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 24, 2026

Detalló que anteriormente la exoneración estaba fijada en un monto estático, lo que provocó que con el paso de los años quedara desactualizada. "Ese monto quedó dinámico, eso significa que el monto exento es equivalente a 12 salarios mínimos".

Añadió que el ajuste tendrá efecto automático en el tiempo; "Si el salario mínimo incrementa, el monto exento también va a incrementar".

Deducción

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada de la bancada CABAL, amplió que la reforma corrige un rezago que se mantenía desde 2012 en la deducción mínima vital aplicada a asalariados. "Todas las personas que son empleados, asalariados, tienen una deducción mínima vital de 48 mil quetzales y eso viene así desde el año 2012".

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada de la , amplió que la reforma corrige un rezago que se mantenía desde 2012 en la deducción mínima vital aplicada a asalariados.

video: Wilder López pic.twitter.com/UzyhghEVAw — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 24, 2026

Explicó que ese monto ya no correspondía a la realidad salarial actual; "48 mil quetzales anuales ya no suma ni siquiera 12 veces el salario mínimo mensual". Esto provocaba retenciones incluso a trabajadores con ingresos mínimos indicó.

Nuevo cálculo

La reforma sustituye el monto fijo por un cálculo proporcional; "Se puso en vez de 48 mil quetzales, 12 veces el salario mínimo, que es el monto deducible".

Además, Estrada indicó que el esquema permitirá que el beneficio se ajuste automáticamente cada año; "Si el año entrante sube... pues subirá de 51 mil a 54 mil".

También resumió el alcance práctico de la medida; "Se subió la deducción sobre la cual no se paga impuesto de la renta, para asegurarnos de que la gente ganando el mínimo no se les haga retención".

El cambio busca evitar retenciones a trabajadores que devengan ingresos mínimos. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Régimen transitorio

El dictamen también incorpora una disposición transitoria para corregir retenciones mientras la ley entra en vigencia; "Se puso un transitorio donde se le pone un deducible por única vez de 3 mil 24 quetzales".

Esto permitirá compensar descuentos ya aplicados durante el año fiscal; "Nuestra mejor estimación es que al final del año se van a devolver los retenidos de más".

Según explicó, la devolución se realizará de forma automática en la liquidación anual; "En enero del año entrante a los asalariados que ganaron el salario mínimo". También añadió que no será necesario realizar trámites adicionales.

Con este dictamen, el Congreso busca actualizar el marco tributario laboral, evitar cargas fiscales sobre ingresos mínimos, además de establecer un mecanismo que se ajuste conforme aumente el salario mínimo.

La propuesta deberá continuar su trámite legislativo en el pleno para su discusión y eventual aprobación.