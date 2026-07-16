¿Quién es Benedicto Lucas García? beneficiado con arresto domiciliario

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Benedicto Lucas García enfrentará el proceso penal en su contra fuera de prisión, pues el Tribunal de Mayor Riesgo B dictó arresto domiciliar a su favor.

El militar retirado Benedicto Lucas García fue beneficiado con la modificación de la medida de coerción en contra por la que seguirá enfrentando el proceso penal fuera de prisión, pues cambió esta por el arresto domiciliar.

Al menos esto fue lo que dictó el Tribunal de Mayor Riesgo B que impuso que dicha medida que deberá cumplirse en la residencia de uno de sus hijos e incluye arraigo y la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al expediente.

El militar retirado es procesado penalmente por su presunta participación en el caso Genocidio Ixil, juicio que comenzó en abril de 2024 y que ha acumulado 99 audiencias, hasta llegar a su fase final, pero quedó sin efecto antes de que se dictara sentencia.

Tras una recusación presentada por la defensa de Benedicto Lucas García contra el Tribunal de Mayor Riesgo A en 2024, el caso contra el militar retirado lo conoce el Tribunal de Mayor Riesgo B. (Foto: Archivo/Soy502).

Lucas García es hermano del exjefe de Estado Romero Lucas García, en cuya gestión ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, gobierno que fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes que llevaron a la presidencia del país al general Efraín Ríos Montt.

En el 2018, Lucas García fue condenado a 50 años de prisión acusado de delitos de fata de deberes de humanidad. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2024 la sentencia fue anulada por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo B, por una recusación otorgada a la defensa en contra del Tribunal de Mayor Riesgo A, por lo que ante la resolución emitida, el caso pasó al Tribunal de Mayor Riesgo B.