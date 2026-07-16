Secuestro odontólogo: de esto acusa el MP a Andrés Alcázar

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El MP sostuvo la participación del sindicado en el caso del odontólogo Julio Martínez.

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En el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, el Ministerio Público (MP) imputó el delito de plagio o secuestro a Andrés Alcázar Crespo por su presunta participación el secuestro del odontólogo Julio Martínez.

Sin embargo, pese a que el ente investigación había solicitado ligar a proceso a Alcázar Crespo por su presunta participación en la desaparición del odontólogo, el juez consideró que el sindicado debía de responder penalmente ante la justicia por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.

Con esto, Alcázar Crespo inicia el proceso penal en su contra en el caso conocido como secuestro del odontólogo Julio Martínez, en el que cinco acusados ya fueron enviados a juicio.

Petición del MP

Durante la audiencia, al imputar el delito de plagio o secuestro contra Alcázar Crespo, el ente investigador expuso ante el juez "la clara participación" del sindicado, pues argumento que no es casualidad de que los cinco números teléfono que este adquirió sea los que se activan el día del plagio o secuestro de Julio Martínez.

Agregó que fueron con estos números de teléfono los que utilizaron para la negociación del rescate por la libertad del odontólogo Martínez.

Expuso el ente investigador que, de acuerdo a la investigación se pudo establecer que los chips de teléfonos fueron entregados a sus copartícipes, puesto que fueron usados por la Adelys Quiñónez, persona que se encuentra prófuga para dicha negociación.

Según el MP, lo anterior se puede comprobar con el desplegado telefónico que demuestra que las llamadas a la familia del secuestrador fueron efectuadas desde el número de teléfono que obra en la investigación.

"Se puede observar que los chips de los números telefónicos adquiridos por Alcázar Crespo son los números negociadores en los secuestradores y las víctimas (refiriéndose a la familia), en la que se había la exigencia económica", apuntó el MP.

Además, señaló que el Documento Personal de Identificación (IDP) que obra en la investigación es el mismo con el que se adquirieron dichos "chips telefónicos" para su uso, por lo que se indicó que puede existir una relación entre Julio Girón, uno de los acusados en este proceso, y Alcázar Crespo.

También indicó que se solicitó a la Policía Nacional Civil (PNC) si existía alguna denuncia de robo o extravió de documentos a nombre de Alcázar Crespo y no existe ningún de estas que haya sido interpuesta por el sindicado.

El Ministerio Público le imputó el delito de plagio o secuestro a Andrés Alcázar Crespo, vinculado al caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/s5FxADD0cS — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 15, 2026

Al hacer uso de la palabra, en la audiencia de este 15 de julio, Alcázar Crespo negó cualquier participación en los hechos y aseguró que nunca compró los chips que le atribuye el MP.

"Sé que se me acusa por comprar cinco chips o SIM. Yo no hice ninguna de esas acciones; aunque un pariente, un familiar, un ser querido o un amigo me lo hubiera pedido, yo no lo hubiera hecho. No hago ese tipo de favores", manifestó Alcazar Crespo ante el juez.

Andrés Alcázar, declaró ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, y rechaza los señalamientos que se hacen en su contra.



Video: Wilder López pic.twitter.com/4Dq5PJfVRZ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 15, 2026

El sindicado también explicó que perdió su DPI en dos ocasiones durante el 2025.

Según relató, la primera pérdida ocurrió el 29 de abril, cuando extravió su billetera con su documento de identificación y licencia de conducir, por lo que repuso el DPI hasta el 29 de junio, previo al inicio del segundo semestre universitario.

Asimismo, indicó que el 12 de diciembre volvió a perder su documento y su licencia luego de dejar su mochila en un baño mientras acudía a una sesión de fotografías navideñas con amigos.

El sindicado también explicó que perdió su DPI en dos ocasiones durante el 2025. Según relató, la primera pérdida ocurrió el 29 de abril, cuando extravió su billetera con su documento de identificación y licencia de conducir, por lo que repuso el DPI hasta el 29 de junio, previo al inicio del segundo semestre universitario. Asimismo, indicó que el 12 de diciembre volvió a perder su documento y su licencia luego de dejar su mochila en un baño mientras acudía a una sesión de fotografías navideñas con amigos.

Sobre el caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñónez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñónez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.

De esta cuenta, es de señalar que con fecha 28 de mayo, el juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio a los cinco sindicados antes mencionados, por los delitos de plagio o secuestro.