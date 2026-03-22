Karol Posadas, la guatemalteca que interpretó el himno en pelea de Léster Martínez

Una guatemalteca fue la encargada de cantar el himno pero su interpretación generó polémica.
EN CONTEXTO: Pelea de Léster Martínez: critican a Karol Posadas por cantar el Himno desordenado
La guatemalteca Karol Posadas, desde sus 15 años vive en Estados Unidos y dado su pasión y gusto por la música, ha desarrollando su carrera profesional como cantante.
Además de cantar y protagonizar videos musicales, también es imitadora de Selena Quintanilla y DJ.
Karol, es originaria de Escuintla y fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Guatemala durante la pelea del ahora campeón mundial del boxeo, Léster Martínez.
Durante su presentación, lucía indumentaria maya y con mucha seguridad inició a cantar. Pero, sorprendió al confundir las estrofas del himno.
Sobre el ring, se mostró entusiasta y emotiva, personalizando la interpretación con movimientos y baile, muy distinto al protocolo habitual de estos actos inaugurales deportivos.