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Karol Posadas, la guatemalteca que interpretó el himno en pelea de Léster Martínez

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de marzo de 2026, 11:06
Llena de euforia y entusiasmo, inició su presentación, aunque recibió muchas críticas.&nbsp;(Foto: captura de video)

Llena de euforia y entusiasmo, inició su presentación, aunque recibió muchas críticas. (Foto: captura de video)

Una guatemalteca fue la encargada de cantar el himno pero su interpretación generó polémica.

EN CONTEXTO: Pelea de Léster Martínez: critican a Karol Posadas por cantar el Himno desordenado

La guatemalteca Karol Posadas, desde sus 15 años vive en Estados Unidos y dado su pasión y gusto por la música, ha desarrollando su carrera profesional como cantante. 

Además de cantar y protagonizar videos musicales, también es imitadora de Selena Quintanilla y DJ.

@karolposadas_ You already know !!!! #reggaeton #livemix #femaledjs #fyp #djs ♬ original sound - Karolposadas_

@karolposadas_ Amor prohibido @selenatribute_ #selena #selenatribute #selenatributeartist #selenanetflix #selenatiktok ♬ original sound - Karolposadas_

Karol, es originaria de Escuintla y fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Guatemala durante la pelea del ahora campeón mundial del boxeo, Léster Martínez.

Durante su presentación, lucía indumentaria maya y con mucha seguridad inició a cantar. Pero, sorprendió al confundir las estrofas del himno.

Sobre el ring, se mostró entusiasta y emotiva, personalizando la interpretación con movimientos y baile, muy distinto al protocolo habitual de estos actos inaugurales deportivos.

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