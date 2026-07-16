Rafa Morales anuncia su retiro del futbol profesional

A los 38 años, Rafael Humberto Morales decidió este jueves poner fin a su carrera como futbolista profesional, cerrando una trayectoria marcada por los títulos y su identificación con Comunicaciones.
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El conjunto crema, último club en la carrera del defensor, confirmó que el histórico dorsal 14 no continuará en el plantel para la próxima temporada, luego de que el jugador tomara la decisión personal de retirarse de las canchas.
Morales deja el futbol después de más de 15 años defendiendo los colores de Comunicaciones, institución con la que escribió las páginas más importantes de su carrera. Durante su paso por el equipo albo conquistó 10 campeonatos de Liga Nacional y una Liga Concacaf.
Su carrera también incluyó una etapa en el extranjero con el Deportivo Saprissa de Costa Rica, donde igualmente celebró un título de la liga tica.
Con esta decisión, Rafael Humberto Morales se suma al "Moyo" Contreras como otra de las grandes figuras que este año anuncian su retiro de la actividad profesional.