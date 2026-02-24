Allanan una bodega por tras denuncia de la FIFA

Este martes 24 de febrero se realizan operativos por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual para indagar sobre una denuncia realizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) debido a que se presume la importación de productos que ostentan la marca y su diseño.

Esta denuncia se realizó debido supuestos productos que incluyen el ícono de la FIFA sin contar con la autorización correspondiente para su comercialización.

Asimismo la operación estuvo bajo coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana quienes realizaron la inspección, registro y secuestro de evidencia.

Los allanamientos se realizaron en respuesta de una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) (Foto: Ministerio Público)