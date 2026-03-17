PNC recupera tres vehículos de alto valor y captura a dos presuntos robacarros

Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos cuando conducían los automóviles que tenían reporte de robo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) recuperó vehículos de alto valor que fueron hurtados. Además, fueron capturados dos presuntos robacarros, durante un operativo en el kilómetro 42.5, calle El Limón, en la aldea El Jocotillo, Villa Canales.
Los detenidos fueron identificados como: Edgar "N", de 27 años; y Joan "N", de 37; quienes se transportaban en dos vehículos de marca Mercedes Benz, que tenían reporte de robo con fecha del pasado 12 de marzo.
En el operativo se observa otro vehículo de marca BMW que también tenía reporte de hurto de la misma fecha, siendo reconocido por el propietario.
Las investigaciones del caso continúan para verificar si los detenidos pertenecen a una banda de robacarros de alta gama, según indicaron las autoridades.
Los detenidos fueron puestos a disposición de juez competente para aclarar los hechos.