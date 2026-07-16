¡Debido a las lluvias! Conred reporta daños en 266 carreteras de 18 departamentos

-

Quetzaltenango, Alta Verapaz y Guatemala son las áreas con mayor número de tramos afectados.

Las lluvias registradas desde el inicio de la temporada invernal han provocado daños en 266 carreteras distribuidas en 18 de los 22 departamentos del país.

Los datos fueron confirmados mediante un informe entregado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a Soy502.

El reporte evidencia el impacto que las precipitaciones han tenido sobre la red vial nacional desde el 19 de abril, fecha en que comenzó oficialmente la época lluviosa en Guatemala, hasta la fecha, el cual ha afectado la conectividad terrestre en gran parte del territorio.

De acuerdo con la información oficial, Quetzaltenango es el departamento con el mayor número de carreteras dañadas, al registrar 37 tramos afectados, equivalente al 13.91 % del total nacional.

Le sigue Alta Verapaz, con 33 carreteras dañadas, lo que representa el 12.41 %, y el departamento de Guatemala, con 32, es decir el 12.03 %.

En cuarto lugar se ubica Sacatepéquez, con 31 carreteras afectadas, lo que representa el 11.65 % del total, posteriormente aparecen Quiché, con 20; Santa Rosa, con 15; Chiquimula, con 14, y Baja Verapaz, con 13.

El informe también registra 11 carreteras dañadas en Escuintla, Huehuetenango y Suchitepéquez, nueve en El Progreso, siete en Zacapa, seis en Izabal, cinco en Petén y cuatro tanto en Chimaltenango como en Jalapa.

En contraste, Retalhuleu es el departamento con la menor cantidad de afectaciones, al contabilizar tres carreteras dañadas.

La Conred también indica que hasta la fecha San Marcos, Sololá, Totonicapán y Jutiapa no registran daños en su red vial asociados a la temporada de lluvias.

Las afectaciones en las carreteras forman parte del balance general de la emergencia invernal, que ha obligado a las autoridades a mantener monitoreos permanentes en distintos puntos del país.

La institución reiteró el llamado a los conductores a mantenerse informados sobre las condiciones de las rutas y atender las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, solicito tener más precauciones al transitar por sectores vulnerables a deslizamientos, derrumbes e inundaciones mientras persistan las lluvias.