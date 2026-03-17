Incendio de grandes proporciones arrasa con un edificio en Nueva York (video)

El incendio alertó a locales y visitantes de la Gran Manzana debido a las proporciones del incendio.
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Durante la mañana de este martes 17 de marzo se reportó el incendio de un edificio en Manhattan, minutos antes de iniciar el desfile del Día de San Patricio en Nueva York.
Tras varios avisos a las autoridades de rescate, se presentó el cuerpo de bomberos a la calle 43 Este y la avenida Madison, para poder sofocar las llamas. El siniestro fue registrado poco antes de las 10 de la mañana.
El incendio fue perceptible desde distintas localidades de la Gran Manzana debido a las enormes columnas de humo negro saliendo de la azotea del inmueble.
Varios videos que se han popularizado en redes sociales muestran que las llamas devoraban el interior del edificio.
Por el momento no han reportado pérdidas mortales ni la causa del incendio.
*Con información del New York Post