Reportan incendio en la calzada La Paz, zona 17

Un incendio en un muro montañoso se desarrolla sobre la calzada La Paz, en el tramo hacia la colonia Atlántida, zona 18.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales trabajan en el combate de un incendio reportado sobre la calzada La Paz, zona 17.
Según reportó Amilcar Montejo, director de comunicación de EMETRA, el siniestro se originó en un muro montañoso cercano a una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de ladrillo.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población que se dirige en dirección a la colonia Atlántida, ubicada en la zona 18 de la capital.