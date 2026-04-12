Requisa masiva en cárcel de mujeres en Fraijanes

En este penal, según la Policía Nacional Civil (PNC), la población de mujeres privadas de libertad asciende a 1,185.
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Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 12 de abril, elementos del Ejército de Guatemala se movilizaron para realizar una requisa masiva en el interior del Centro de Orientación Femenino (COF), ubicado en el municipio de Fraijanes.
Las mujeres recluidas en el penal fueron revisadas durante la requisa, que tiene el objetivo de "fortalecer el control interno, incrementar los niveles de seguridad", así como prevenir la "realización de actividades ilícitas", informó el Ejército de Guatemala.
Se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades para conocer los hallazgos realizados durante este operativo de seguridad.