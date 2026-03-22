Balneario Los Encuentros: El oasis de San Juan Sacatepéquez para este verano

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Descubre el balneario Los Encuentros en San Juan Sacatepéquez, un destino familiar con piscinas, toboganes y áreas verdes a solo 59 km de la capital. Conoce los precios, horarios y la ruta para disfrutar de un descanso refrescante este verano.

Con la llegada de la temporada cálida y la proximidad de la Semana Santa, las familias comienzan a buscar destinos cercanos para disfrutar del descanso.

El balneario Los Encuentros, ubicado en el caserío Patanil, San Juan Sacatepéquez, es una buena opción para visitar y el cual ya está listo para recibir a los visitantes con mejoras en sus instalaciones.

El balneario Los Encuentros se perfila como una alternativa para quienes buscan disfrutar de la Semana Santa en un entorno natural. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Los encargados del centro turístico han laborado en el mantenimiento de las áreas recreativas, con el objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad a quienes deseen disfrutar de un chapuzón en sus piscinas.

"Este lugar es poco conocido porque está un poco retirado, pero al llegar todo cambia porque las instalaciones son muy atractivas. Cuenta con piscinas, toboganes y bonitos espacios para compartir con la familia", expresó Nery Gómez, visitante.

El balneario se presenta como alternativa para quienes buscan descanso y recreación en familia. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

El centro recreativo ofrece piscinas diferenciadas para grandes y pequeños, áreas con toboganes y espacios adecuados para pasar un día agradable en un ambiente natural y familiar.

Visitar el balneario es la excusa perfecta para conocer la "Cuna del Mueble". Los viajeros pueden aprovechar el trayecto para admirar los cultivos de rosas y degustar de platillos tradicionales.

El lugar cuenta con un mirador desde donde se observa el área natural. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Acceso y precios

El balneario se localiza a 59 kilómetros de la ciudad. Para llegar, los visitantes deben conducirse por la carretera RN-5 y, en el kilómetro 52, tomar un desvío que conduce a un tramo de aproximadamente 7 kilómetros de terracería.

Eduardo Tepeu, encargado del balneario, indicó que todos los días está abierto de 8:00 a 16:00 horas.

"Cada cierto tiempo se hacen mejoras para que los visitantes disfruten y que sea de su comodidad. Los precios para adultos son de Q25 y para niños Q15. El parqueo es gratuito. Los esperamos en Los Encuentros, aldea Suscité", afirmó.

Los visitantes descansan mientras disfrutan del entorno natural. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

En detalle

San Juan Sacatepéquez, es un municipio del departamento de Guatemala a 25 kilómetros de la capital, es reconocido como "Cuna del Mueble" y por ser un gran productor de flores, especialmente de rosas, las cuales se comercializan en diferentes puntos del país.

Con una población superior a los 150,000 habitantes, también se destaca por su alfarería, cestería, rica tradición en procesiones de Semana Santa, y su gastronomía, especialmente el pinol, el platillo típico por excelencia el cual se degusta principalmente para la feria patronal el 24 de junio.

Adultos y niños se divierten en las piscinas. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Su clima es variado y es un lugar con fuertes raíces cakchiqueles. El municipio también cuenta con lugares turísticos como el parque central y su iglesia, además de ser una zona con gran potencial para el desarrollo sostenible.

Esta localidad cuenta con numerosas montañas, pendientes y hondonadas y escasas planicies. Las montañas del municipio se encuentran cubiertas de vegetación verde y exuberante. Cuenta con regiones de tierras fértiles que gradualmente hacen contacto con terrenos secos y barrancos arenosos.