¿Por qué retornan los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala?

-

Algunas dudas acerca del regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala han surgido entre los guatemaltecos ¿por qué se tomó la decisión de dejar su tumba en París?

OTRAS NOTICIAS: En este lugar permanecerán los restos de Miguel Ángel Asturias en Guatemala

El retiro de los restos de Miguel Ángel Asturias del Cementerio Père-Lachaise en París, Francia, y su próxima inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 19 de octubre de 2026 es un tema que genera curiosidad en muchos.

Tumba de Miguel Ángel Asturias en París. (Foto: AGN)

¿Por qué regresan los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala?

Este fue el deseo del Premio Nobel de Literatura, desde antes de morir, el regresar a su tierra. "El proceso inicia con las conversaciones de Miguel Ángel Asturias a sus hijos, de volver a Guatemala, en el momento en que las condiciones se dieran", explicó el Ministro de Cultura Luis Méndez Salinas, afirmando que incluso lo escribe en textos como su poema "Las letanías del desterrado" donde describe el exilio y el desarraigo.

Esto motivó a Miguel Ángel Asturias Amado y a sus nietos preparar el retorno, considerando que este era un buen momento para cumplir su deseo.

Los restos de Miguel Ángel Asturias permanecerán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Por qué Miguel Ángel Asturias vivió la mayor parte del tiempo fuera de Guatemala?

El escritor guatemalteco salió del país debido a exilios forzados, por oponerse a dictaduras como las de Manuel Estrada Cabrera y Carlos Castillo Armas. En los años 20 y 30 vivió en París por estudios y trabajo, sin embargo se extendió durante el gobierno de Jorge Ubico.

En los años 50 Carlos Castillo Armas lo expulsó del país y lo despojó de su nacionalidad guatemalteca, refugiándose en Argentina y otros países de Sudamérica y Europa.

En 1966 durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro se le devolvió la ciudadanía, nombrándolo además como embajador en Francia. Vivió en España dos años previo a su muerte en Madrid en 1974.

Foto: Miguel Ángel Asturias.

¿De qué murió Miguel Ángel Asturias?

Miguel Ángel Asturias falleció el 9 de junio de 1974 en Madrid, España, a los 74 años, a causa de un tumor intestinal. Un año antes de morir fue operado para eliminar pólipos cancerosos intestinales, sin embargo la intervención fue tardía.

Empeoró en la capital española donde impartía una serie de conferencias, fue internado en el Hospital de la Concepción durante un mes tras salir de terapia intensiva, se detectó que el cáncer que padecía ya se había esparcido por todo el cuerpo y falleció.

¿Por qué Miguel Ángel Asturias fue enterrado en el Cementerio Père-Lachaise en París, Francia?

Tras su fallecimiento varios países le ofrecieron un lugar para dejar sus restos, como España, Francia y México, la familia decidió que fuese en París, por los años de vida del escritor en el lugar.

La tumba fue una donación a perpetuidad del gobierno francés post mortem y la familia decidió recibir la oferta de Francia.

Según el Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez, el espacio en París tras la repatriación, será utilizado como un memorial que se convertirá en parte de la peregrinación a los seguidores de sus letras, incluyendo los cafés y lugares que solía recorrer en la Ciudad de la Luz, además hay una promesa en colaboración con la Casa Cervantes, para la traducción de su obra al francés.

Foto: Oficial.

¿Por qué hay una estela maya en la tumba de Miguel Ángel Asturias en París?

Luego de su fallecimiento sus compañeros escritores y artistas de la "Generación del 20" eligieron adornar su lápida con una réplica de la Estela 14 de Ceibal, en homenaje a su obra y a su raíz, los gastos estuvieron a cargo de ellos.

En la lápida se lee "Gran Lengua de Guatemala, Unigénito de Tecún-Umán", junto con numeración maya de fechas importantes de su vida y obra.

Los restos de Miguel Ángel Asturias arribarán a Guatemala el 15 de octubre de 2026. Las actividades por su recibimiento se llevarán a cabo del 15 al 19 de octubre. El 19 de octubre se hará el acto oficial de colocación de la urna en el monumento.

Los actos de despedida de los restos en París, Francia, se realizarán a partir del 8 de octubre. En el Cementerio Père-Lachaise quedará la réplica de la "Estela 14" de Ceibal, pieza del periodo clásico maya originaria del departamento de Petén, como un homenaje perenne donde permanecieron los restos del escritor por más de 50 años.