Revelan el inicio de las grabaciones de "Sin Senos Sí Hay Paraíso"

Una sesión de fotos muy especial reveló el comienzo de las grabaciones de la esperada historia "Sin Senos Sí Hay Paraíso", que por décadas encantó a los televidentes de Latinoamérica.
Después de años esperando esta producción, luego de darse a conocer en 2023, una nueva temporada, la cadena Telemundo compartió con emoción la sesión fotográfica del elenco que formará parte de la historia.
En las imágenes aparecen Gregorio Pernía, Carmen Villalobos, Fabián Ríos y Carolina Gaitán, entre otros. Según la cadena de habla hispana, el rodaje ya está en marcha en Colombia.
Basada en el legado de la franquicia "Sin Senos", la nueva entrega habla de venganza, supervivencia y empoderamiento.
Catalina Santana y su familia se enfrentan a una red criminal en el mundo del webcam, en una narrativa cargada de tensión, poder y emoción.
