Arévalo ofrece revisar señalamientos contra exfuncionario de Giammattei

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El gobernante señala que el funcionario es un tecnócrata, pero que revisarán los señalamientos.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Gobierno revisará los señalamientos en contra del nuevo subsecretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Edwin Antonio Pérez Corzo.

El mandatario no descartó la adopción de medidas en caso de confirmarse irregularidades, pero recordó que debe comprobarse si en verdad hay anomalías.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre la designación del funcionario, quien anteriormente se desempeñó como subdirector de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) en el tramo final de la administración del expresidente Alejandro Giammattei.

Asimismo, periodistas preguntaron también por los señalamientos relacionados con posibles sobrevaloraciones en compras durante su paso por el Ministerio de Cultura y Deportes en el Gobierno de Jimmy Morales.

Damos la bienvenida a Edwing Antonio Pérez Corzo como nuevo subsecretario Nacional de Ciencia y Tecnología, quien se suma con entusiasmo y compromiso al fortalecimiento de la institución.



Su incorporación representa un valioso aporte para seguir impulsando una gestión moderna y… pic.twitter.com/BCbXb5R49Y — Senacyt Guatemala (@senacytgt) April 15, 2026

Arévalo defendió el proceso de selección y destacó que Pérez Corzo cuenta con "una trayectoria en el sector público desde 2006, en distintas administraciones y cargos técnicos".

Además, señaló que su nombramiento respondió al respaldo mayoritario de los integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt), instancia que evaluó los perfiles de los aspirantes.

No obstante, el jefe del Ejecutivo reconoció la necesidad de verificar los cuestionamientos que han surgido en torno al funcionario.

"Lo que vamos a revisar es lo de las irregularidades de acusaciones sobre posibles casos que hayan existido en el gobierno anterior, porque si eso fuera correcto, entonces evidentemente habrá que tomar medidas", afirmó el gobernante

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El mandatario también hizo un llamado a diferenciar entre señalamientos y hechos comprobados.

"Recuérdense que no es lo mismo que se diga que hay a que haya, entonces vamos a revisar para ver que eso efectivamente esté bien", sentenció Arévalo.

La designación de Pérez Corzo como subsecretario de Senacyt fue anunciada el pasado 15 de abril y luego de su nombramiento, en redes sociales resurgieron críticas y cuestionamientos sobre su desempeño en cargos anteriores.