Del robo al narco: el hombre que tenía antecedentes desde 1994

El ahora detenido tiene nueve ingresos en distintas cárceles del país.
Un recorrido de seguridad rutinario acabó con la libertad de Jorge Alberto Bobadilla Henríquez, de 52 años, un hombre cuyo historial delictivo abarca más de tres décadas.
La detención se concretó en la 12 avenida y 5a. calle de la zona 6.
Al someterlo a identificación mediante el dispositivo MI3, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que Bobadilla tenía una orden de captura vigente desde el pasado 25 de septiembre, emitida por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción.
Más allá de la orden actual, su expediente revela una vida de reincidencia.
Bobadilla inició su registro criminal en 1994, detenido por robo. Desde entonces, ha acumulado ingresos en nueve centros carcelarios distintos alrededor de Guatemala.