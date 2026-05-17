Esto se sabe sobre mujer desaparecida en Colombia tras someterse a cirugía estética

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La última vez que vieron a Yulixa Toloza fue en muy mal estado de salud, luego de realizarse una cirugía estética.

EN CONTEXTO: Colombiana desaparece tras someterse a una cirugía estética

El caso de mujer colombiana de 52 años, Yulixa Toloza, quien desapareció luego de realizarse una operación estética, ha revelado nuevos detalles.

El pasado 13 de mayo, Yulixa se sometió a una lipólisis láser para reducir grasa en el abdomen en un centro estético en Bogotá, Colombia.

Yulixa Toloza se sometió a un procedimiento estético y desapareció . (Foto: RRSS)

Sin embargo, el procedimiento médico-estético habría causado que la salud de la mujer se viera complicada.

Un video reveló que se encontraba muy mal luego de realizarla.

La investigación arrojó que Yulixa envió mensajes de auxilio desde su teléfono móvil en los que pedía ser trasladada a un hospital.

Expresiones como "voy vomitando" y "llévenme al hospital" evidencian su estado de gravedad. Poco después, su comunicación se interrumpió, presuntamente por falta de batería o por su condición física.

Una amiga de Yulixa, identificada como Amalia Pardo, quien la acompañaba, salió del centro estético a buscarle ropa, ya que Yulixa habría perdido el control de sus esfínteres.

Sin embargo, al regresar, ya no la encontró en el centro estético.

El centro estético

El centro estético Beauty Láser M.L. ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, Colombia, dijo desconocer el paradero de la mujer que salió tras el procedimiento.

La dueña del negocio, fue identificada como María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años y nacionalidad venezolana.

Esta foto de la dueña del local circula luego de que el comercio fuera abandonado. (Foto: RRSS)

El "centro estético" no cumple con los requisitos de ley para operar. Así lo explicó el secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont.

El lugar no contaba con las instalaciones necesarias para atender a los pacientes, tampoco tenían títulos médicos válidos.

El local habría sido adecuado para atender "clínicamente a pacientes". (Foto: RRSS)

En Beauty Láser M.L. se generaba más de 70 millones de pesos colombianos mensuales (equivalen aproximadamente a Q140,980) realizando procedimientos estéticos ilícitos.

Días posteriores a la desaparición de Yulixa, el comercio fue abandonado.

Con información de Infobae.