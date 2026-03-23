William Elías Morales: El parapentista de Sansare que conquista las alturas

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Conoce a William Morales, el ingeniero y piloto de parapente que representa a Guatemala en escenarios internacionales. De descubrir este deporte en Panajachel hasta competir en el Mundial de Turquía, conoce cómo este atleta conquista las alturas.

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"Paz y calma; se deja de escuchar el ruido y solo es el viento contra uno, definitivamente, lo mejor", así describe William Elías Morales al deporte del parapente.

Dijo que se interesó en este deporte desde el año 2000, cuando, durante un viaje a Panajachel, observó a las personas en el cielo sobrevolando el lago de Atitlán.

Desde los aires, el deportista muestra su buena actitud. (Foto: RR. SS.)

A partir de allí, se propuso aprender y, con el apoyo de sus padres, se fue desarrollando en esta práctica. Sin embargo, fue hasta el 2018 que el piloto Wálter Morales le enseñó todo lo relacionado con el deporte.

"Comencé a entrenar en mis tiempos libres y, cuando ya estaba preparado, llevé a cabo mi primer vuelo", expresó Morales.

Ha participado en distintas competencias y la más reciente fue en el Mundial de Parapente que se celebró en Turquía del 9 al 19 de octubre del año pasado (2025).

Se ha encargado de elevar a los cielos el nombre de su departamento y del país. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

También participó en el Test Event del 2nd FAI Pan American PGA Championships, celebrado en Arica, Chile, donde alcanzó el séptimo lugar, compitiendo ante pilotos de élite del continente.

En el ámbito nacional, sus logros incluyen el tercer lugar en la 2ª Copa Amistad Xocomil Panajachel 2025 y el primero en el Open Chiquimula 2023, dentro de la categoría Sport Cross Country.

Con una trayectoria marcada por disciplina, constancia y pasión por el deporte, William ha llevado con orgullo la bandera de Guatemala y la de su municipio Sansare, a diversidad de competencias, y refirió que espera seguir haciéndolo.

Compartió el triunfo del Open de Chiquimula con su padre William Ramiro Elías, quien lo motivó a seguir sus sueños. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Otros países en los que ha competido:

Estados Unidos

España

Eslovenia

Brasil

Taiwán

Canadá

Alemania

En un torneo realizado en Chiquimula, diferentes pilotos de otros países se hicieron presentes. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Sobre su preparación

Posee la licencia internacional APPI 5 Advanced (ID 18845) y cuenta con formación en maniobras de vuelo (SIV), meteorología y reglamentos internacionales de competición.

Además, combina su disciplina deportiva con su formación académica, pues es Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, con una maestría en Informática, lo que refleja su capacidad para equilibrar la excelencia profesional con la exigencia del alto rendimiento deportivo.

También ha impulsado eventos, compartido sus conocimientos y promovido esta disciplina entre jóvenes pilotos, convencido de que el país tiene el potencial para destacar en escenarios internacionales.

Cada vuelo es un reto más, indica el deportista. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Dato curioso

Lo que se califica en la competición es la distancia, ya que es como un circuito de fórmula, solo que la pista está en el aire, donde se colocan puntos GPS en diferentes lugares.

Con una aplicación en el celular se van guiando y los atletas toman altura en unas masas de aire caliente que desprenden de la tierra por la descarga solar.