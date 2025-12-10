Conoce a los 6 golfistas nacionales que disputarán Latin American Amateur Champiship

-

Seis de los mejores golfistas de Guatemala: Gabriel Palacios, Sebastián Barnoya, Matías Calderón, Alexander Rubín, Hugo Mayorga y Jorge Reyes, defenderán los colores patrios en el Latin American Amateur Championship de golf (LAAC), que se llevará a cabo del 15 al 18 de enero del 2026, en el Lima Golf Club, en Lima, Perú.

El torneo más importante del golf en Latinoamericana llegará en enero próximo por primera vez a Perú, donde 106 jugadores de 29 países, disputarán el máximo cetro de este deporte a nivel amateur en el continente, teniendo como una de los principales alicientes para el ganador, la clasificación para jugar el Masters, el US Open y The Open del 2026.

En la próxima edición del certamen, seis jugadores nacionales buscarán llevar a la gloria al país, entre ellos, Gabriel Palacios, quien participará por quinta vez en el campeonato, en el 2026. En 2025, ganó la medalla de oro individual masculina, en los Juegos Panamericanos Juveniles de Paraguay, y representó al país tanto en la Copa Arnold Palmer en Carolina del Sur, como en el Campeonato Mundial de Golf - Eisenhower Trophy (WATC), en Singapur. El jugador, quien recibió una mención honorífica All-American en 2025 por la Universidad de Utah, comenzó la temporada con cuatro Top 10 individuales.

El guatemalteco, Palacios, llega al LAAC 2026, como el número 1 preclasificado del Field, integrado por 106 jugadores, de 29 países. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

En el LAAC de este 2025, Palacios finalizó empatado con otros dos jugadores, en la tercera posición de la clasificación final, con un score de 274, -14 bajo el par, par ubicarse únicamente a dos golpes del ganador, Justin Hastings, de Islas Caimán (272, -16 bajo el par).

"Participar como el mejor ranqueado trae cierta presión. Tengo que llegar con cabeza muy fría, pero aprendí mucho en el torneo de Buenos Aires (LAAC 2025), y ahora me toca usar todos esos aprendizajes, la clave será concentrarme y estar en el presente, sin olvidar disfrutar y vivir al máximo lo lindo de este torneo", comentó Palacios.

Actualmente, Gabriel es el número 1 presclasificado del certamen que se aproxima; además de ocupar la casilla 24, del World Amateur Ranking.

El Lima Golf Club, ubicado en la capital peruana, será el escenario del máximo torneo amateur en Latinoamérica. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

"Ganar el LAAC es una gran oportunidad para dar un salto en tu carrera. Llegar al profesionalismo, participar en los Majors es algo increíble; pero el LAAC va más allá, porque es un torneo amateur, que nos permite jugarlo con un ambiente de profesional", agregó Gabriel.

Fundado en 2014 por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship nació con el objetivo de impulsar el golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El evento (que celebró su 10mo. aniversario en este 2025), visita cada año algunos de los mejores campos de la región, proyectando al escenario internacional a las jóvenes figuras latinoamericanas. La edición 2026 marcará el debut del campeonato en Perú.

Con todo ello, jugadores de 29 países y territorios reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, recibieron invitaciones, con 106 confirmados hasta el momento. El field está encabezado por 10 golfistas ubicados dentro del Top 100 del World Amateur Golf Ranking (WAGR).