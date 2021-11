El sensual baile que Belinda le regaló a Christian Nodal (video)

Belinda sorprendió a Christian Nodal con un sensual regalo y él lo presumió en sus redes sociales.

Christian Nodal compartió en su Instagram un video que dejó impactado a sus miles de seguidores.

Se trata de un provocativo baile que Belinda le brindó. El material ha causado furor en redes sociales.

En las imágenes se ve a la también actriz bailando de espaldas al ritmo de la canción I am too sexy de Right Said Fred, esto mientras el intérprete de "Botella tras botella" la graba y la presume en sus rede sociales.

Las imágenes muestran a Belinda vestida con un atuendo deportivo y la sudadera podría ser de una línea propia de su famoso prometido, además, dejó ver la felicidad en su rostro.

Mírala aquí:

El Sensual baile que Belinda le regaló a su prometido, Christian Nodal. pic.twitter.com/F8oiiGO74C — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 26, 2021

*Con información de Infobae.